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Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk kazma vuruldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ayvalı Mahallesi’nde ‘Bin 780 metrekarelik’ alana inşa edilecek olan Ayvalı Gençlik Merkezi yapımının başladığını duyurdu.
Ayvalı Gençlik Merkezi için ilk kazma vuruldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İçinde voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema ve konferans salonları, kurs merkezleri ve otoparkın yer alacağı gençlik merkezimizi 2022 yılında tamamlayarak hizmete sunacağız. Gençlerimiz burada hem spor yapacak hem de kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekler.” dedi.

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4 KATLI OLACAK
Keçiören Belediyesi tarafından Ayvalı Mahallesi’nde bin 780 metrekarelik alana inşa edilecek olan 4 katlı Ayvalı Gençlik Merkezi’nin yapımı için toprak tesviye ve temel açma çalışmaları başladı. Önümüzdeki yıl hizmete açılması hedeflenen gençlik merkezinin içinde; voleybol ve basketbol sahasından oluşan spor salonu, kütüphane, tiyatro, sinema ve konferans salonları, kurs merkezleri ve otopark yer alacak.

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SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE TEŞVİK EDİYORUZ
İlçedeki spor komplekslerinin sayısını artırarak çocukları ve gençleri sportif ve kültürel faaliyetlere teşvik ettiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini olumlu faaliyetlere yönlendirmek için spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde belediyemize ait halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ayvalı Mahallemize inşa ettiğimiz gençlik merkezimizde bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu`na teşekkür ediyorum. Şehrimize yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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