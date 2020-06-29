  • BIST 115.228
  • Altın 389,672
  • Dolar 6,8473
  • Euro 7,7044
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında batan bottaki sığınmacılardan 35'i kurtarıldı, kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışması yürütülüyor.
Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı

Sahil Güvenlik Komutanlığına, gece saatlerinde, Çıplak Ada'nın yaklaşık 1 mil batısında içinde sığınmacıların olduğu lastik bir bot bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerine botla intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, botun yarı batık durumda olduğunu ve denizde sığınmacıların bulunduğu belirledi.

Bunun üzerine arama kurtarma faaliyeti için bölgeye 3 bot, helikopter ve uçağın yanı sıra dalış emniyet ve güvenlik timi gönderildi. Söz konusu sığınmacılardan 35'i kurtarılarak bota alındı.

Bu kişilerin ilk ifadelerinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot kesilip benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiklerini söylediği öğrenildi.

Sığınmacıların ifadeleri doğrultusunda, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişinin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya için duruşma günü yaklaşıyor29 Haziran 2020 Pazartesi 10:42
  • Ayvalık açıklarında sığınmacıları taşıyan bot battı29 Haziran 2020 Pazartesi 10:42
  • Malatya Emniyet Müdürlüğünden yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili açıklama29 Haziran 2020 Pazartesi 10:28
  • AFAD vatandaşların güvenli şekilde yüzmeleri için rehber hazırladı29 Haziran 2020 Pazartesi 10:15
  • Benzin ve motorine indirim geliyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:57
  • Bakırköy'de hareketli anlar: 5 kişi gözaltında 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:55
  • Türkiye'nin 'en tatlı' projesinde çikolata üretimi ve satışı başladı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
  • Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı29 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor29 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında29 Haziran 2020 Pazartesi 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti