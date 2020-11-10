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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Covid-19 testi pozitif çıktı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim."

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