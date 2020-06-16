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Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı

Ayvalık ilçesinde aç kalan domuzlar merkeze indi.
Ayvalık ilçe merkezine inen domuzlar tedirginlik yarattı

Ayvalık'ın ilçesinin Sarımsaklı Mahallesi'ndeki Nikita Deresi'nin sazlık alanında domuzlar görülmeye başlandı. Dere yatağı civarında dolaşan domuzlar, havanın kararmaya başlamasıyla yiyecek aramaya çıktı. Domuzların olduğunu gören vatandaşlar ise durumu Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile polise bildirdi. Bir süre bölgede dolaşan yaban domuzları daha sonra gözden kayboldu.

Bölgeden gelip geçerken domuzların dikkatini çektiğini söyleyen İbrahim Çiçek, "Önce inanamadık tabi ki. Sonra baktık ki, yavru domuzlar ve bunların anneleri, babalarının bu bölgede olduklarını gördük. Domuzlara bazen buradaki beş yıldızlı otelin önünde, bazen de aynı bölgede bulunan bir siteye ait çöp konteynerlerinin etrafında denk geldim. Bu domuzların insanlara saldırdığını duymadım. Ancak bazen yanlarında yavruları olduğu için saldırabiliyormış. Eğer yavru domuzları sevmeye yeltenirseniz, saldırabilirler" dedi.

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