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Ayvalık’ın sembol lezzeti; Karadiken

Balıkesir'in, papalinadan barbun balığına, ahtapottan kalamara türlü deniz ürününe sahip Ayvalık ilçesinde, kıllı bir midye türü olan karadiken, halkın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Ayvalık’ın sembol lezzeti; Karadiken

Özel makası ile kesilen, küçük bir kavanoz içinde biriktirilip satılan, limon ve zeytinyağı ilave edilerek yenilen denizkestanesi türü karadiken, Ayvalık’ta balıkçılar tarafından ilçe ekonomisine kazandırılıyor. Ayvalık ve Ege bölgesi koylarında bol miktarda bulunan karadiken, E vitamini deposu olması ve hücre yenileyici özelliği ile biliniyor. Koyu mor, kızıl ya da morumsu, siyaha yakın uzun dikenlerle kaplı bir görüntüsü olan denizkestanesi ya da Ayvalıklıların değimiyle karadiken, ilçede sevilen lezzetlerden biri. Adaların kıyılarında bolca bulunan denizkestaneleri meze olarak da restoranların ve vatandaşların sofralarını süslüyor.

İrili ufaklı adaları ile Ayvalık, karadikenin de bol bulunduğu yerlerden. Müthiş bir kolesterol deposu olan karadiken, mutlaka çiğ olarak tüketiliyor. Zeytinyağı ve limonla çeşnilendiriliyor. Karadikenin 200 ml şişelerdeki satış fiyatı ise, 50-60 lira arasında değişiyor.

Kayaya yapıştığı yerde ağız denilen konik bir kısım bulunan kestanenin içindeki havyara ulaşmak için bu kısımdan yuvarlak kesmek gerekiyor. Kore'de, Japonya'da, Singapur'da ve hatta ABD'de bile kullanılan bir yiyecek olan karadikenin, afrodizyak etkisi olduğu da öne sürülüyor.

‘TÜRKİYE’YE YAYILACAK BİR TAT’

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’ya gönderilen Ayvalık’ın sembol lezzeti, ilçede her vatandaş tarafından severek yeniliyor. Ayvalıklı balıkçı Berat Öveyik, ilçenin geçim kaynakları arasında deniz, turizm ve zeytinin geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizim bundan başka geçim kaynağımız yok. Her mevsime göre denizde hareket ediyoruz. Balığımız, ahtapotumuz, kalamarımız, ayrı ayrı denizin güzellikleri ve lezzeti var. Bunlardan biri de karadiken. Şubat ayında çıkar Nisan 15 gibi son bulur. Gerçekten Türkiye’ye yayılacak bir tat. Ayvalık’a gelip karadiken yiyip de memnun olmayan yok diyebiliriz. Karadiken gerçekten çok güzel. E vitamini çok yüksek. Hücre yenilemede mükemmel. Karadikeni serbest dalış ile topluyoruz. Sahile çekiyoruz teknemizi. Açılması, içinin temizlenip kavanozlanması çok ayrı bir emek, çok ayrı bir uğraş. Bazen insanlara 5 lira çok geliyor ama çok emeği, çok uğraşması var. Yüzlerce karadikeni tek tek kavanoza dolduruyoruz. Ayvalık kendine özgü bir şehir. Ayvalık’ın her şeyi ayrı bir lezzet. Çıktığı gibi çiğ olarak tüketiliyor. Ayvalık’ımızın kendine özgü bir zeytinyağı var. Onunla ve limonla ya da sade olarak yiyoruz. Herkesin kendine göre bir zevki var”

Kaynak: Haber Kaynağı
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