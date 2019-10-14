  • BIST 99.028
  • Altın 282,894
  • Dolar 5,9075
  • Euro 6,5088
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir bebeği arama çalışması başlatıldı.
Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Kayıp bebek için arama çalışması başlatıldı

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 14 Ekim 201914 Ekim 2019 Pazartesi 08:01
  • Selimiye Camisi'nde sis manzarası14 Ekim 2019 Pazartesi 07:00
  • AK Parti'li Çelik: Akıncı'nın açıklamalarını kınıyoruz13 Ekim 2019 Pazar 17:21
  • Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor13 Ekim 2019 Pazar 17:20
  • Bakan Akar'dan yaralı askerlere ziyaret13 Ekim 2019 Pazar 17:20
  • Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün13 Ekim 2019 Pazar 17:17
  • YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı13 Ekim 2019 Pazar 17:16
  • Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 kara yolunun kontrolü sağlandı13 Ekim 2019 Pazar 17:15
  • Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi13 Ekim 2019 Pazar 17:14
  • Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı13 Ekim 2019 Pazar 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti