Ayvalık’ta koronavirüs ile ev fiyatları ve kiralar tavan yaptı

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde koronavirüs salgını sürecinde oluşan yoğun talep sonrasında, satılık ve kiralık ev fiyatları yükseldi.

İmar alanlarının yok denilecek kadar azaldığı Ayvalık’ta konut fiyatları yükseldi. İlçede emlakçılar, yüksek atışa rağmen kiralık ev isteyenlere 3-4 ay sonrasına rezervasyon verebildiklerini söylüyor.

Ayvalık’taki konut fiyatlarının özellikle pandemi sürecinde aşırı yükseldiğini kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yaz aylarında Ayvalık’ta 2’nci konutları bulunanlar kadar, pandemi sürecini burada geçirmek isteyenler de tercihlerini 12 ay süresince buradan yana kullandılar. Bu durum doğal olarak Ayvalık’taki konut fiyatlarıyla arsa fiyatlarının değerlenmesine neden oldu. Elbette bu artışlar sadece pandemiyle değil, Ayvalık’ın ulaşılabilirliği, ilçenin havasının temizliği ve ilçemizin pek çok alanda cazibe merkezi olmasıyla da örtüşünce konut fiyatları ve ev kiralarında ortaya beklenmedik bir durum çıktı. Ayvalık’taki rayiç bedellerin bu kadar yüksek olması, emekli olup da kentimize yerleşenlerin dışında ilçemizde yaşayanları olumsuz yönde etkiledi. Daire fiyatları ya da konut kiralarının yüksekliği ilçede kiracı olarak ikamet edenleri de vurdu. Kiralık ev bulmakta çok ciddi sorunlar ortaya çıktı” diye konuştu.

SON ÜÇ AYDA KONUT FİYATLARI İLE KİRALAR YÜZDE 80 ORANINDA YÜKSELDİ

Ayvalık’ta 12 yıldan bu yana emlakçılık yaptığını söyleyen Ahmet Yüksel ise pandemiden dolayı son dönemlerde konut fiyatları ve ev kiralarının artmasına rağmen, ilçeye yoğun bir talebin bulunduğunu belirtti. Yüksel, “Koronavirüs salgını nedeniyle büyük kentlerde ofis ve iş yerlerindeki mesainin yerini çoğunlukla internet aracılığıyla uzaktan çalışma aldı. Ayvalık’ta bahçeli müstakil evlere talep arttı. Bu artış inanılmaz rakamlara ulaştı. Bununla birlikte kiralar çok yükseldi. Son üç ayda konut bedelleriyle ev kiraları yüzde 80 oranında yükseldi. Ayvalık’ta pandemiden önce 500-600 bin liradan satılan bahçeli evler, şu anda 1 milyon 200 bin liradan başlayıp, 2 milyon 500 bin liralara kadar tırmandı. Ayvalık’ta yaşayan ve ev sahibi olmayan insanlar pandemiden önce kaloriferli bir dairede bin ile bin 200 lira arasında bedel ile kirada otururken, sadece 3-4 aylık pandemi sürecinde 2 bin 500-3 bin TL arasında değişen rakamlarla kiralık ev bulabiliyor. Bu yüzden ilçede yaşayan insanlar anormal derecede mağduriyet yaşıyorlar. Üstelik şu anda elimizde kiralık ev de kalmadı. Mesela bugün kaloriferli bir evi kiralamak isteyenlere 3-4 ay sonrasına boşalacak evlere göre tarih verebiliyoruz. İstanbul’un boğaz kıyılarındaki konutların fiyatlarına ulaştık. Ama önümüzdeki yıllarda yeni imar alanları açılırsa, TOKİ ya da diğer inşaat şirketleri burada yapılaşmaya girerse, o zaman konut fiyatları da ev kiraları da geriye çekilebilir” diye konuştu.

Ahmet Yüksel ayrıca, Ayvalık’ın ilçe merkezinde bulunan tarihi taş evlerin satış fiyatlarının ise özellikle bahçesi olanların 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 4- 5 milyon liraya kadar çıktığını söyledi.