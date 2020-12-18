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Ayvalık’ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı 

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusuna, Ayvalık’ta koronavirüs vakası görülen konutların kapılarına, ‘Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.
Ayvalık’ta koronavirüs vakaları olan evlere 'ziyarete kapalı' yazısı 

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, artan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için ev ziyaretlerini yasakladı. Ardından da Ayvalık’ta pozitif ve temaslı olanların evlerinin kapısına ‘Bu konut görüşmeye ve ziyarete kapalıdır’ notu asılmaya başlandı.

Ayvalık Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin bir hafta önce başlattıkları uygulama ile koronavirüs testi pozitif olan kişilerin rahatsız edilmemesi amaçlanıyor.

Ayvalık’da aralarında bekçilerin de yer aldığı 168 kişilik emniyet ile sağlık görevlilerinden oluşan ekip, günde yaklaşık 200 evi denetliyor. Ziyaret ettikleri konutlarda, hasta olup olmadığını vatandaşlara bildirerek bulaşma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Karantina kurallarına uymayanlar, Balıkesir’de bulunan yurtlara gönderiliyor.

Bu denetimler sırasında Ayvalık'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 127 kişi hakkında da tutanak tutuldu.  

Kaynak: Haber Kaynağı
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