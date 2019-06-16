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Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni bir endemik bitki türü bulundu. Sadece Ayvalık’ta bulunan, 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.
Ayvalık'ta yeni endemik bitki türü bulundu

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl ve Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Selami Selvi tarafından, iki yıl önce 'Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği' projesi başlatıldı. İki yıl süren çalışma sonunda geçen yıl Ayvalık adalarında bir bitki türü tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu yeni bir bitki türü olduğu belirlenen bu bitkiye, 'Ayvalık Çemeni' adı verildi. Sadece Ayvalık’ta yetişen ve 'Ayvalık Çemeni' adı verilen bitkiye Latince olarak ise, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' ismi verildi.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, 'Trigonella coerulescens ayvalikensis' bitki türü hakkında bilgi verdi. Balıkesir'in biyolojik çeşitliliği, biyolojik zenginliği projesi kapsamında tespit edilen tür dünya için yeni tür olarak literatüre kazandırıldığını belirten Prof. Dr. Fatih Satıl, "Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda yaklaşık 700 tane bitki çeşidi yayılış gösteriyor. Bunların 4 tanesi endemik, 5 tanesinden nadir kategoride yer alan özel bitkiler. Geçen sene yapılan çalışmada Ayvalık Adaları lokalitesinde yoğun olarak yayılış gösteren bu tür tespit edildi ve bununla ilgili çalışmaları yapıldı. Bu konunun otoritelerine çalışmamız gönderildi. Dünya için yeni bir tür olduğu kanaati uyandı. Biz buna Türkçe Ayvalık Çemeni, Latince'de ise biraz uzun ama en azından tabiri caizse soyadını 'ayvalikensis' olarak literatüre kazandırmış oldu arkadaşlarımız. Bu hem biyolojik çeşitliliği açısından hem diğer denizaltı çeşitliliği açısından estetiği açısından oldukça önemli bir alan. Bu alanı sürdürülebilir ve ekoloji anlamında, sürdürülebilir turizm kapsamında değerlendirip kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu zengin türlerimiz yok edilebilir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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