Boşnakların İslam’a geçmesinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına her yıl düzenlenen şenlikler kapsamında, 33 atlı geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla pazar günü düzenlenecek merkezi tören için Prusac’a uğurlandı. En yaşlı atlı olan 71 yaşındaki Jusuf Pusina, şenliklere 13 yaşındaki torunu Samah Alisah ile katılıyor.