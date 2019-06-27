Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katılacak atlılar yola çıktı
Boşnakların İslam’a geçmesinin önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına her yıl düzenlenen şenlikler kapsamında, 33 atlı geleneksel kıyafetleri ve taşıdıkları sancaklarla pazar günü düzenlenecek merkezi tören için Prusac’a uğurlandı. En yaşlı atlı olan 71 yaşındaki Jusuf Pusina, şenliklere 13 yaşındaki torunu Samah Alisah ile katılıyor.
Bosna Hersek’in orta kesiminde bulunan Prusac kasabasında düzenlenecek 509. Ayvaz Dede Şenlikleri’ne katılacak atlılar, başkent Saraybosna’daki At Meydanı’ndan yola çıktı.
27 Haziran 2019 Perşembe 15:05
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