  • BIST 101.608
  • Altın 253,334
  • Dolar 5,5947
  • Euro 6,1808
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Ayyıldız Mahallesi Taş Ocağı Mevkii'ne kurulan kurban kesim ve pazar yerindeki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban satış noktasında kurulan 200 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.
Ayyıldız Mahallesi Taş Ocağı Mevkii'ne kurulan kurban kesim ve pazar yerindeki kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Etimesgut Belediyesi kurban pazarında; satıcı ve alıcı vatandaşların mağdur olmaması için tüm donatılar inşa etti. Ulaşım, su, ışıklandırma gibi temel ihtiyaçların yerine getirildiği kurban pazarında ibadethane, lavabo, dinlenme alanları oluşturuldu.

HUZUR VE GÜVENLİK SAĞLANIYOR

Zabıta ekipleri 24 saat görev yaparak pazarın huzur ve güvenliğini sağlarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de su ve yem dağıtımlarının yanı sıra temizlik hizmetlerini aksatmadan gerçekleştiriyor.

VETERİNER HİZMETİ

Etimesgut Belediyesi veteriner hekimleri kurbanlıkların sağlık raporlarını ve kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ediyor, kötü koku ve bulaşıcı hastalıklara karşı her gün ilaçlama yapıyor.

KURBAN TİMİ

Diğer yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde kaçak kurban timi oluşturuldu. Kurban satış noktasından ya da bayram günü kesim öncesi kaçan kurbanlıkları yakalamak üzere görevlendirilen tim, kaçak kurbanlığı uyuşturucu iğnelerle kurbana eziyet etmeden, zarar vermeden yakalayarak sahiplerine teslim edecek. 280 38 77, 246 14 11 numaralı telefona arayan vatandaşlar kurban timinden destek alabilecekler. Etimesgut Belediyesi kurban satış noktasında bayram günü kesim hizmeti de verecek.

kurban-pazari-2017-(4)-(1).jpg

Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurbanlıkların kurban vasıflarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra kurbanlıklarını satışa sunabilecekler. Sağlık Raporu, özelliklerini fiziki kontrol, çevre ilaçlaması atıkların rutin ilaçlama bayramdan sonra
Vatandaşların kurban bayram öncesi kaçan hayvanların gerekse bayram günü kesim esnasında bayram veteriner işleri iğneyle uyuşturulacak.
280 38 77, 246 14 11
ve bayram sırasında olmayan kurbanlıklarla hamile kurbanlıkların satışına izin verilmeyecek.

Kurbanlıkların gelmesiyle birlikte kurbanlıklar için su ve gübre dağıtımları gerçekleştirilecek. Veteriner hekimler düzenli olarak kontrollerini yapacaklar. Temizlik ve ilaçlama ekipleri çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Zabıta Müdürlüğü tarafından kurban pazarında düzen ve güvenlik 24 saat sağlanacak. Kurban satış yerlerinin tahsisi yapılırken ilk kurbanlıklar 13 Ağustos'ta satış yerine getirilebilecek.

KESİM NOKTALARI

Etimesgut Belediyesi, belirlenen kesim noktaları dışında kurban kesimine izin vermeyecek. Etimesgut’taki kurban kesim noktaları şunlar: Ayyıldız Mahallesi Kurban Satış Yeri, Eryaman 1. Etap Kapalı Pazaryeri, Eryaman Köyiçi Pazaryeri, Süvari Mahallesi Pazaryeri,  Elvankent Kapalı Pazaryeri, Topçu Mahallesi Pazaryeri, Atayurt Mahallesi Kapalı Pazaryeri. 

Etimesgut Belediyesi’nde Kurban Bayramı’nın güvenli ve rahat geçmesi için hazırlıklar tamamlandı. 
Her yıl yüzlerce Başkent sakininin, kurban kesmek amacıyla yoğun talep gösterdiği Taş ocağı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların ve kurban satıcılarının huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için kurulan kurban pazarında 350 büyük baş ve küçükbaş hayvan çadırı bulunmaktadır.
200 çadır
150 büyükbaş 
30 çadır küçük baş
1300 kiloluk dana

Kurbanlıklar alana indi

Etimesgut Belediyesi, Etimesgutluların kurban alım-satım ve kesim işlemlerini yaptığı eski taş ocağı alanını Kurban Bayramı’na hazır etmek için özverili bir çalışma yürüttü. 
Alan düzenlemesi, otomatik kesim alanının bakımlarının yapıldığı kurban pazar yerinde, parsel çizimi ve numaralandırmaların yapıldığı alanda bu yıl 350 çadır büyük ve küçükbaş kurbanlıklar için çadırlar kuruldu. Kurbanlıklarda çadırlardaki yerlerini aldı.

Ekipler canla başla çalışıyor

Etimesgut eski taş ocağında kurulan kurban satış ve kesim alanında bu yıl yaklaşık 8 bin küçük, 4 bin büyükbaş hayvan görücüye çıkacak. Bayramın bayram tadında geçmesi için tüm ayrıntıları düşünen Etimesgut Belediyesi, haftalar öncesinden belediyenin Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik işleri Müdürlüğü’nden ekipleri seferber etti.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alan düzenlemesi, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri calaska bakımı ve kontrolü, elektrik ve hizmet çadırları, duş, WC ve mescit bakımı yaparken, alanın temizlik işlerini ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi. Zabıta ekipleri ise parsel çizimi ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirdi.

Otopark

Eski taş ocağı kurban yerinde park sıkıntısı yaşanmaması için de Etimesgut Belediyesi, her türlü önlemi almış bulunmakta. Yine bu yıl alana ek duş kabinleri de eklenerek kurban satıcılarının rahatı düşünüldü.

24 saat güvenlik hizmeti

Etimesgut Belediyesi kurban bayramı boyunca 24 saat güvenlik hizmeti de verecek. Zabıta ve güvenlik ekipleri, kurban alanında huzurdan ve asayişten sorumlu olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu01 Ağustos 2019 Perşembe 00:30
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi “Toplu Sünnet Şöleni” düzenliyor01 Ağustos 2019 Perşembe 00:28
  • Altındağ'da kurban kesim yerleri nerede?01 Ağustos 2019 Perşembe 00:24
  • Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar mahalle ziyaretlerine başladı31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:40
  • Yenimahalle Belediyesi 15 kişilik ekibiyle yaşlı evlerine temizlik yapıyor31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:33
  • Yenimahalle'de yaz konserleri devam ediyor31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:31
  • Keçiören kurban satış ve kesim alanları hazır31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:30
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek muhtarlarla buluştu31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:28
  • Keçiören Belediyesi 14 yeni aracı daha filosuna kattı31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:27
  • Mamak yaz okullarından 8 bin 124 kursiyer faydalandı31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti