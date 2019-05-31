Ramazan’ın son 10 gününde yapılan ‘itikaf’ sünneti Arslanhane Camii’nde de yapılıyor. Bu ibadeti yerine getirenler her gecenin Kadir gecesi olabileceğini düşünerek, “Az uyku çok ibadet” diyerek hareket ediyor.

İtikaf yapılan Başkent’teki camilerden biri de 730 yıllık Selçuklu döneminden günümüze ulaşan Arslanhane Camii. Biz de camide itikaf yapanların duygu düşüncelerini almak üzere camiye gittik. Gösterişten uzak olmak için görüntü ve isim vermek istemeyen vatandaşlar günlük yaşamları hangi ibadete daha çok ağırlık verdiklerini gazetemize anlattı.

İTİKAF NEDİR?

Ramazan ayının son 10 gününde icra edilen ve İslam’da Hz. Muhammed’in sünnetlerinden biri olan “itikaf”ı yerine getirmek isteyen çok sayıda mümin bugünlerde camilere kapanıyor. İtikaf kişinin bir müddet dünyevi işlerinden sıyrılarak tamamen camide ya da mescitte kendini ibadete Allah’ı anması anlamına geliyor.

SÜNNETİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Camide itikaf sünnetini yerine getiren vatandaşlardan gazetemize konuşanlar ise günlerini nasıl değerlendiklerini gazetemize şöyle anlattı:

“Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatından kendimize bir örnek çıkarıyoruz. O Ramazan’ın son 10 günü daha çok ibadete yönelmiş, daha çok sadaka vermeye çalışmış, daha çok tefekküre yönelmiş.

Ramazan’ın son 10 gününde mübarek Kadir Gecesi saklıdır. O yüzden bu günlerin her gününü Kadir gecesi gibi yaşamamız gerekiyor. En çok Kuran-ı Kerim okuyoruz. Kadir gecesinde indiği için ona ayrı bir anlam yüklüyor. Ayrıca Allah’ın lafzıdır. Sürekli okunması sürekli anılması gerekir.”

ÖNEMLİ OLAN SÜREKLİ ŞEKİLDE ALLAH’I ANMAK

“Günümüzü ibadete göre düzenliyoruz. Bizim dinimiz toplumdan geri çekilme değildir. Ve her zaman mücadele içinde olmamız gerekiyor. Çoğu insan Ramazan’da tatile gitmek ve iş yapmak istemiyor. Aslında bunun tam tersi olmalıdır. Hem işine sarılacak hem de ibadetini yapacaktır. Ramazan bir nefs mücadelesi ve muhasebesidir. Bir yıl boyunca ben ne yaptım, Allah’ın sevgisini nasıl kazanırım, şu an ne noktadayım ve ileride ne olacağım? Bu muhasebe çok önemlidir. Burada zikir yapıyor, Kuran okuyor, namaz kılıyoruz. Önemli olan sürekli onu anmak onun yüceliğini dile getirmek.”

3-4 GÜNDÜR CAMİDE KALIYORUZ

“3-4 gündür buradayız. En iyisi 10 gün yapmaktır ama zaman durumunuza göre de ayarlayabilirsiniz. Burada camide kalıyoruz geceleri minder serip uyuyoruz. Yemeğimizi sağolsun etraftaki vatandaşlar ve esnaf getiriyor. Cami ya da mescitte yapılıyor. Biliniyor ama çok yapılmıyor. Bizler anlattığımızda ciddi misin? gibi şaşkınlık ifadesini veriliyor. Geceleri 12’de uyumaya çalışıyoruz daha sonra sahur ve geri kalan sürede de ibadete ayırıyoruz. Mümkün olduğunda az uyuyoruz. Neden? Peygamberimizin bunu yaptığını anlamaya ve onun gibi olmaya çalışıyoruz.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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