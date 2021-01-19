Az yakarak çok ısınmak mümkün

Gazetemize konuşan kombi ustası Mustafa Güneytepe, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bu günlerde alınabilecek bazı önlemlerle, az doğal gaz yakarak çok ısınmanın mümkün olduğunu belirtti.

Dondurucu soğuklar ülkemizde ve Ankara’da etkili olmaya başladı. Başkent’te hava sıcaklıkları sıfırın altında -17 dereceye kadar düştü. Havaların soğuması doğal gaz ve elektrik faturalarının iyice kabarmasını beraberinde getiriyor. Yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gaza da gelen zamla birlikte vatandaş az yakarak çok ısınmanın yolunu arıyor. Uzmanlar, alınabilecek bazı önlemlerle enerjiye harcanan paranın yüzde 40 ila 50’ye kadar azaltabilmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

TASARRUFTA ISI YALITIMI ÖNEMLİ

Gazetemize konuşan Yaren Teknik işletmecisi ve kombi ustası Mustafa Güneytepe, kış aylarında doğal gaz ile elektrik faturasını düşürmenin ve az yakarak daha fazla ısınmanın mümkün olduğunu belirtti. Isı yalıtımın tasarruf konusunda önemine dikkat çeken Güneytepe, “Isı yalıtımı çok önemli. Evinizde yalıtım olmadığı taktirde siz kombinizin ayarını ne kadar yükseltseniz de eviniz soğuyacaktır, yani ısınma problemi yaşarsınız. Isı yalıtımı diğer bir adıyla mantolama; kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek yüzde 40’a yakın bir enerji tasarrufu sağlar. Binanızda mantolama olmadığı takdirde duvarlardan, camlardan, kapı altlarından gelen soğuk hava sirkülasyon yoluyla evinizdeki sıcak havayı götürecektir” dedi.

TEMİZLETMEZSENİZ GEREKEN VERİMİ ALAMAZSINIZ!

Kış aylarında kombi ve petek temizliğinin önemine de dikkat çeken Güneytepe, “Kış aylarında daha az yakarak daha fazla ısınmak için kombi ve petek temizliği önemli. Birçok kişi petek temizliği işini büyük bir zahmetmiş gibi görüp yaptırmak istemez. Zamanında yapılmayan petek temizliği nedeniyle kış boyunca ısınma sorunları yaşamanız muhtemeldir. Peteklerin içerisinde biriken atıklar nedeniyle peteklerin içerisi dolacak ve siz ne kadar kombiyi açarsanız açın petekler ısınmayacak. Bunun yanında peteklerin kısa sürede soğuyacaktır. İşte bu durumda petek temizliği yapılmadığı için kombinizden gereken verimi alamayacaksınız” diye konuştu.

BAKIMSIZ KOMBİ İLERİDE YÜKLÜ MASRAFLAR AÇABİLİR

Güneytepe, uzun zamandır temizlenmeyen kombi ve peteğin ileride yüklü masraflar açabileceğini de bildirerek şöyle devam etti: “Kombi ve peteğinizi temizletmezseniz viskozitesi artan tesisat suyunun pompa tarafından çevrilmesi zorlaşır. Yeterli debideki su peteklere iletilemediği için ısı iletimi düşer. Su iletimi yeterli olmadığından kombi içindeki ısınma artar ve gereksiz zorlanmaya sebebiyet verir. Pompa da normalden daha fazla zorlanacağı için hem harcadığı enerji hem de arıza riski artar. Kombi içindeki eşanjör, üç yollu valf ve sensörler gibi parçaların üzerlerinde kireç ve çamur tabakası oluşturur bu durum arızalara neden olmakta. Bakımı doğru bir şekilde yapılmış kombi ve temiz kalorifer tesisatı kış boyunca daha iyi ve daha ekonomik ısınmanızı sağlar.”

TEMİZLENMEYEN KOMBİNİN İÇİNDEN FARE CESEDİ ÇIKTI

Uzun süredir temizlenmeyen kombi ve petek içerisinden istenmeyen şeylerin çıkabileceğini ifade eden Güneytepe, “Yıllar boyu kombi ve peteğini temizletmeyen insanlar temizlik esnasında büyük bir şok yaşayabiliyor. Örneğin ben geçen yaptığım bir bakımda kombinin içinde yavru fare cesedi çıktı” dedi.

FAZLA ÇALIŞAN KOMBİ ELEKTRİK FATURASINI DA YÜKSELTİYOR

Fazla ve yüksek derecelerde çalıştırılan kombinin elektrik faturalarını da yükselttiğini kaydeden Güneytepe, enerjiye harcanan faturayı düşürmenin diğer yollarıyla ilgili vatandaşlara şunları tavsiye etti: “Yoğuşmalı kombi tercih edin. Kombiyi tamamen kapatmayın. Radyatörlerin önüne ısının yayılmasını engelleyen eşya koymayın. Cam ve kapılara tasarruf bantları yapıştırın. Radyatörlerin havasını düzenli olarak boşaltın. Odalardaki kapıları kapalı tutmaya özen gösterin. Gecelerin perdelerinizi kapalı tutun.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-