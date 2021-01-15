  • BIST 1.531
  • Altın 443,311
  • Dolar 7,4483
  • Euro 9,0341
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki temsilcisi Seyid Faiz Nakşibendi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.
Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde 30'a yakın partinin birleşmesiyle oluşturulan Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) Pakistan'ın Azad Cammu ve Keşmir bölgesindeki temsilcisi Seyid Faiz Nakşibendi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.

Nakşibendi, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, Cammu Keşmir halkının Türk halkına ve hükümetine Keşmir sorununun barışçıl uzlaşı ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda çözümüne yönelik güçlü duruşu için müteşekkir olduğunu belirtti.

Nakşibendi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Çavuşoğlu’nun ortak açıklamalarında Keşmir halkına gösterdiği dayanışmadan ötürü bölge halkının memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Hindistan’ın Cammu Keşmir’e 900 bin asker konuşlandırdığının altını çizen Nakşibendi, Yeni Delhi yönetimi tarafından Keşmir'in dünya üzerinde en çok askerin bulunduğu bölgeye dönüştürüldüğüne dikkati çekti.

Nakşibendi, Hint birliklerinin toplu, sistematik ve en ağır insan hakları ihlallerinde bulunduğunu vurgulayarak, bölgede gözaltında tutulan siyasetçiler dolayısıyla Hindistan’ı kınadığını bildirdi.

Hindistan'ın bir taraftan masum Keşmirlileri öldürdüğünü, diğer taraftan Keşmir’in demografik statüsünü değiştirdiğini ifade eden Nakşibendi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Hindistan’dan ilgili BM kararlarını bir an önce uygulamasını istemesi çağrısında bulundu.

Nakşibendi, Bakan Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki gerçekçi ve cesur açıklaması dolayısıyla teşekkür etti.

Çavuşoğlu, 13 Ocak'ta İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli kardeşlerimizin arkasında, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yastık savaşında gözünden yaralanan Belinay, sağlığına kavuştu15 Ocak 2021 Cuma 15:48
  • Azad Cammu ve Keşmirli siyasetçi, Çavuşoğlu’na Keşmir konusundaki açıklaması dolayısıyla teşekkür etti15 Ocak 2021 Cuma 15:47
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dr. Fazıl Küçük'ü andı15 Ocak 2021 Cuma 15:46
  • Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ saldırıya uğradı15 Ocak 2021 Cuma 15:45
  • Bakan Karaismailoğlu, en kısa zamanda Amanos Tüneli'nin temelini atacaklarını bildirdi15 Ocak 2021 Cuma 14:38
  • İstanbul'un günlük ekmek üretimi salgın döneminde yüzde 20 azaldı15 Ocak 2021 Cuma 14:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumların asıl zenginliği medeniyete yaptıkları katkıyla ölçülür15 Ocak 2021 Cuma 14:34
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Aşı) Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım15 Ocak 2021 Cuma 14:10
  • Türkiye'den Endonezya'ya depremin ardından taziye mesajı15 Ocak 2021 Cuma 13:44
  • Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına göz açtırılmadı15 Ocak 2021 Cuma 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti