  • BIST 1.429,640
  • Altın 480,68
  • Dolar 8,6280
  • Euro 10,0950
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 20 °C
»

Azdavay'da sağanak sele neden oldu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu, araçlar sürüklendi, tarım arazileri su altında kaldı. Su basan binaların zemin katlarında mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.
Azdavay'da sağanak sele neden oldu

İlçede saat 07.00'de başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar oluşan çamur yığınına saplandı. Derelerin taştığı ilçede tarım arazileri de sular altında kaldı, köprüler zarar gördü. Sel nedeniyle Azdavay-Pınarbaşı karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Belediye ekipleri, yağmurun şiddetinin azalmasıyla temizlik çalışması başlattı.
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, dere yataklarının hepsinin taştığını söyleyerek, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı. İlçenin yarısı su altında kaldı. İlçede su dere gibi akıyor mahallelerde. Şaşkınla izliyoruz" dedi.

Başkan Civelek, su altında kala binalarda zemin katlarda mahsur kalan yaklaşık 40 kişiyi kurtardıklarını söyledi. Başkan Civelek, şu ana kadar can kaybı ve yaralı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meryem’i hayata bağlayan peruk11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:49
  • Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:44
  • Kasap dükkanında asansör düştü; 2 kişi yaralandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:31
  • Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:27
  • Bakan Yardımcısı Çataklı'dan 'sel' açıklaması11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:36
  • Oyuncu Sabina Toziya vefat etti11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:35
  • Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:28
  • Ankara'da otoyol kenarında çamlık alan yandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:24
  • Bilim Kurulu toplanıyor! Kritik kararlar çıkabilir11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:23
  • TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti