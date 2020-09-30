  • BIST 1.132
  • Altın 473,247
  • Dolar 7,7818
  • Euro 9,1307
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
» »

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. 

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. 

Ermenistan'a ait S-300 sistemi etkisiz hale getirildi
Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi. 

Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı
Öte yandan Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği, sivil altyapının zarar gördüğü ve ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Azerbaycan 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma 
Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma 
Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü; o anlar kamerada
Halilcan sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü; o anlar kamerada
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Öğrencilerimize ücretsiz internet paketlerini vermeye devam edeceğiz
Yeni Görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları
Yeni Görüntü: Ermenistan tanklarının vurulma anları
Son Eklenen Videolar
Ölümlü kaza, canlı yayında
Ölümlü kaza, canlı yayında
Eşinin mezarı başında konuştu: Bu bir vahşet, görüntüleri izleyemiyorum
Eşinin mezarı başında konuştu: Bu bir vahşet, görüntüleri izleyemiyorum
Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe 
Azerbaycan ordusundan Ermeni güçlerine ağır darbe 
Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
Gelin almada kalabalığın içinde havaya ateş açtılar
Gelin almada kalabalığın içinde havaya ateş açtılar
Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı 
Van Gölü'nde yeni canlı türü kameralara yansıdı 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti