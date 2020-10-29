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Azerbaycan 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.
Azerbaycan 30 Ermenistan askerinin cesedini iade etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgelerde kalan 30 Ermenistan askerinin cesedinin ve 2 yaşlı şahsın Ermenistan'a iade edildiğini bildirdi.

Hacıyev, Ermenistan'ın daha önce cesetlerini almak istemediğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun girişimleri sonucu iadenin gerçekleştiğini belirtti.

Cesetlerin iki ülke sınırında, Gazah-Tovuz istikametinde iade edildiğini bildiren Hacıyev, "Ermenistan ordusunun subay ve askerlerinden oluşan 30 ceset ve 2 yaşlı sivil iade edildi." dedi.

Hacıyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'ya ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine teşekkür etti.

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