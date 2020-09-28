  • BIST 1.125
  • Altın 462,430
  • Dolar 7,7129
  • Euro 8,9659
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Azerbaycan açıkladı: 550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan- Ermenistan hattında sıcak çatışma devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Ermeni birliklere ait 22 tank, 15 OSA uçaksavar, 18 İHA,  imha edilirken, Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan açıkladı: 550'den fazla Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın yaşadığı kayıpları halktan saklamaya çalıştığı ifade edildi. Bakanlık, operasyonun başlangıcından şu ana kadar Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

ERMENİ ORDUSUNUN HAVA TABUR KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

"Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha edildi, 550'den fazla kişi öldü. Çok sayıda yaralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü yönündeki çatışmalarda düşman hava taburunun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldürüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sayıda yaralı olması nedeniyle askeri hastanelerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkıntısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Ermeni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek sayısını halktan gizliyor"

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu balık hem zehirli hem lezzetli28 Eylül 2020 Pazartesi 09:17
  • Bergama'da başlayıp İvrindi'ye sıçrayan yangında 100 hektar orman küle döndü28 Eylül 2020 Pazartesi 09:15
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Eylül 2020 Pazartesi 09:12
  • Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem28 Eylül 2020 Pazartesi 09:11
  • RTÜK: 7/24 devam eden yayınları takip eden RTÜK görevinin başındadır28 Eylül 2020 Pazartesi 09:09
  • İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız28 Eylül 2020 Pazartesi 09:08
  • Türkiye Barolar Birliği Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı28 Eylül 2020 Pazartesi 09:07
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız28 Eylül 2020 Pazartesi 09:05
  • Bakan Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki destekler 35 milyar liraya yaklaştı28 Eylül 2020 Pazartesi 09:04
  • Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi28 Eylül 2020 Pazartesi 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti