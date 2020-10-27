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Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü

Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan askerleri ateşkese rağmen saldıran Ermenistan askerlerini geri püskürttü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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