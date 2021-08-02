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Azerbaycan askerlerine ateş açtılar! Tehlikeli provokasyon

Son Dakika haberi; Ermenistan askerlerinin Nahçıvan’da Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
Azerbaycan askerlerine ateş açtılar! Tehlikeli provokasyon

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Ağustos yerel saatle 03.27 civarında Azerbaycan-Ermenistan sınırının bulunduğu Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek ilinin Heyderabad yerleşkesindeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermeni askerleri tarafından ateş altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni askerlerinin ateşine karşılık verildiği, olayda Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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