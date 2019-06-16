Azerbaycan Büyükelçisinden Başkan Yavaş'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i makamında ağırladı.

Hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeyi sürdüren Başkan Yavaş’ın ilk konuğu Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu.

ANKARA-BAKÜ KARDEŞ ŞEHİR OLMA YOLUNDA

“Azerbaycan bayrağını nerede görsek gurur duyuyoruz” sözleriyle dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a ulus olarak hissedilen duyguları dile getiren Başkan Yavaş, Büyükelçi Hazar İbrahim ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan halkının da Türk halkına aynı duygular hissettiğini ifade eden Büyükelçi İbrahim, “İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışacağız” dedi.

Heyetler arası yapılan görüşmede ana gündem maddesi Ankara ile Bakü arasında Kardeş Şehir protokolünün imzalanması oldu. Başkan Yavaş, bu protokolün kısa bir süre içinde imzalanacağını belirterek, “Bunun benim Belediye Başkanlığım döneminde imzalanacak olması benim için ayrı bir anlam taşıyor” diye konuştu.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İÇİN YEŞİL IŞIK YAKILDI

Görüşmede karşılıklı kültürel etkinliklerin yapılması konusunda görüş birliğine varılırken, Büyükelçi İbrahim, Batıkent’te bulunan Haydar Aliyev Parkı’nın Azerbaycan adına güzel bir sembol olduğunun altını çizerek, Başkan Yavaş’ı Azerbaycan sanatçılarının da sahne alacağı ortak bir programda buluşmaya davet etti.

Başkan Yavaş da Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında Meclis üyelerinin katılacağı bir programla Haydar Aliyev Parkı’nı ziyaret edeceklerini söyledi.

