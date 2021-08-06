  • BIST 1.425,920
  • Altın 493,23
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0900
  • Ankara 39 °C
  • İstanbul 35 °C
  • İzmir 38 °C
  • Konya 35 °C
»

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan'ın Türkiye'ye 200 itfaiyeci daha göndereceği açıklandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ı arayan Aliyev, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen şiddetli orman yangınları sonucu hayatını kaybedenler için bir kez daha taziyelerini iletti, yangınların söndürülmesi ve sonuçlarının önlenmesinde Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Aliyev, daha önce gönderilenlere ilaveten 40 itfaiye aracının yola çıktığını, yarın yangın bölgesine ulaşacağını belirterek böylelikle Türkiye'de yangınla mücadele için Azerbaycan'dan gönderilen araç sayısının 93'e ulaşacağını bildirdi.

Türkiye'de 510 Azerbaycanlı personel ile Azerbaycan'a ait 1 helikopter ve 1 amfibi uçağın yangınla mücadele çalışmalarına katıldığını hatırlatan Aliyev, özel eğitimli 200 itfaiyeciden oluşan bir grup daha göndermeyi önerdi ve böylece personel sayısının 710'a ulaşacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dilekleri ve Türkiye'ye verdikleri destek için Aliyev'e teşekkür etti.

Erdoğan, Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına yüksek profesyonellik ve sevgi ile katıldıklarını kaydetti.

Azerbaycan'dan gönderilecek ilave destek için de teşekkürlerini ileten Erdoğan, bu desteğin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluğun açık bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Erdoğan'a, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği provokasyonlar hakkında bilgi veren Aliyev, Azerbaycan ordusunun bu gibi provokasyonlara gereken karşılığı verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Karabağ savaşı sonrası dönemde bölgesel süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli karateci Merve Çoban Tokyo 2020'de yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi06 Ağustos 2021 Cuma 15:22
  • Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor06 Ağustos 2021 Cuma 14:55
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü06 Ağustos 2021 Cuma 14:54
  • Kars Çayı'nda balık ölümleri tedirgin etti06 Ağustos 2021 Cuma 14:27
  • Kayseri'de havai fişek kullanımı yasaklandı06 Ağustos 2021 Cuma 14:05
  • Rize’de vakalar arttı, hastanelerde ilave servisler açılıyor06 Ağustos 2021 Cuma 13:58
  • Burdur Tefenni'de orman yangını06 Ağustos 2021 Cuma 13:55
  • Yerküre, yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında06 Ağustos 2021 Cuma 13:52
  • Trakya’da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor06 Ağustos 2021 Cuma 13:34
  • Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı06 Ağustos 2021 Cuma 13:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti