Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın namert hareketleri Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın sivillere saldırısı ile ilgili, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın sivillere saldırısı ile ilgili, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." ifadesini kullandı. "Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı"

Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." açıklamasında bulunarak, Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını kaydetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor." ifadelerini kullandı.