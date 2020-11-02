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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marat Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adham İkramov yer aldı.

Aliyev, Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Bakü'de olağanüstü toplantı düzenlemesini, vatan savaşı yürüten Azerbaycan'a destek ve dayanışma olarak kabul ettiklerini belirterek teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonlardan, Ermenistan'ın sivillere karşı düzenlediği saldırılardan bahseden Aliyev, Türk Konseyinden verilen desteğin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev, Türk Konseyi olarak, Türk dünyası olarak kardeş Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurguladı.

Amreyev, "Bu vatan savaşında biz Azerbaycan'ın yanındayız. Sorun Azerbaycan'ın mutlak surette toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmelidir. Türk Konseyi her zaman sizinle. Hepimiz Azerbaycan'ız." ifadelerini kullandı.

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hisarcıklıoğlu da destek ve dayanışmalarını göstermek için Bakü'ye geldiklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, kendisiyle birlikte Türkiye'den farklı işçi ve memur sendikalarının başkanlarının da Bakü'ye geldiğini ifade ederek, "50 milyon kişiyi temsil eden Türk iş dünyası sendika ve odalarının başkanları olarak Azerbaycan'a desteğimizi ifade ediyoruz. 30 yıllık hasrete son veren Azerbaycan ordusunu kutluyorum. Bizim de üzerimize hangi vazife düşerse her zaman hazırız." şeklinde konuştu.

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarşekeyev ile Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İkramov da konuşmalarında ülkelerinin Azerbaycan'la dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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