  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar cephedeki zayıflığının hıncını sivil halktan aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın füze saldırısında bulunduğu Gence'de yaptığı açıklamada, "Düşmanlar cephedeki korkaklığının ve zayıflığının hıncını sivil halktan aldı” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar cephedeki zayıflığının hıncını sivil halktan aldı

Hikmet Hacıyev, yabancı ülkelerin diplomatları ve askeri ataşeleri ile birlikte Gence'ye gelerek Ermenistan’ın sivillere karşı işlediği insanlık suçlarını yerinde inceledi. Hacıyev beraberinde gelen yabancı diplomat ve ataşelere seslenerek, “Ermenistan’ın Azerbaycan sivil halkına karşı bir başka haince ve alçakça ve zalimce saldırısına tanık oluyoruz. Ermeni askeri güçlerinin tek amacı Azerbaycan sivillerini öldürmek ve siviller arasında paniğe yol açmaktır. Herkesin gördüğü gibi bu bölgede hiçbir askeri tesis bulunmamaktadır. Burası, Azerbaycan’ın sivil halkının yaşadığı ve Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence kentidir. Burada tek amaç sivilleri öldürmekti, yine burada tek amaç Ermenistan siyasi ve askeri liderliğinin faşist ve Nazi doğasını sergilemekti” ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tek amacının işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirerek bölgeye barışı, güvenliği ve adaleti getirmek olduğununun altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Zonguldak'ta ilgiyle izlendi17 Ekim 2020 Cumartesi 17:01
  • Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi: 13 sivil hayatını kaybetti17 Ekim 2020 Cumartesi 11:19
  • Sakarya'da trafik kazasında yaralanan yunus polisi şehit oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 11:00
  • İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:34
  • MSB'den 'Azerbaycan' açıklaması17 Ekim 2020 Cumartesi 10:33
  • Okul servisleri denetimleri; Kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı17 Ekim 2020 Cumartesi 10:33
  • Şifa deposu 'menengiç' kahvesi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:32
  • Restoranda 'Sana daha çok şarkı çalındı' kavgası: 5 yaralı17 Ekim 2020 Cumartesi 10:31
  • Adana'da 1585 litre sahte içki ele geçirildi17 Ekim 2020 Cumartesi 10:24
  • Van'da polisin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu17 Ekim 2020 Cumartesi 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti