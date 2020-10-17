Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Düşmanlar cephedeki zayıflığının hıncını sivil halktan aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın füze saldırısında bulunduğu Gence'de yaptığı açıklamada, "Düşmanlar cephedeki korkaklığının ve zayıflığının hıncını sivil halktan aldı” dedi.

Hikmet Hacıyev, yabancı ülkelerin diplomatları ve askeri ataşeleri ile birlikte Gence'ye gelerek Ermenistan’ın sivillere karşı işlediği insanlık suçlarını yerinde inceledi. Hacıyev beraberinde gelen yabancı diplomat ve ataşelere seslenerek, “Ermenistan’ın Azerbaycan sivil halkına karşı bir başka haince ve alçakça ve zalimce saldırısına tanık oluyoruz. Ermeni askeri güçlerinin tek amacı Azerbaycan sivillerini öldürmek ve siviller arasında paniğe yol açmaktır. Herkesin gördüğü gibi bu bölgede hiçbir askeri tesis bulunmamaktadır. Burası, Azerbaycan’ın sivil halkının yaşadığı ve Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence kentidir. Burada tek amaç sivilleri öldürmekti, yine burada tek amaç Ermenistan siyasi ve askeri liderliğinin faşist ve Nazi doğasını sergilemekti” ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tek amacının işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirerek bölgeye barışı, güvenliği ve adaleti getirmek olduğununun altını çizdi.