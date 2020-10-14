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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev’den Ermenistan’a ‘Nazi’ benzetmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Terter kentini İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın saldırısı altında kalan Sovyetler Birliği kenti Stalingrad’a (Volgograd) benzetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev’den Ermenistan’a ‘Nazi’ benzetmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Terter kentini İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın saldırısına uğrayan Sovyetler Birliği kenti Stalingrad’a benzetti. Hacıyev, “Ermenistan'ın ateşkese ‘bağlılığı' mutlak bir ikiyüzlülüktür. Terter şehri, sabahtan beri ağır topçu saldırısı altında. 100'den fazla topçu füzesi şehre ve köylerine isabet etti. 6 sivil yaralandı, 1 sivil öldürüldü. Terter, Ermenistan’ın nazizmine karşı Azerbaycan’ın ‘Stalingrad’ıdır” ifadelerini kullandı.

STALINGRAD’IN ÖNEMİ NEYDİ?

İkinci Dünya Savaşı’nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından İkinci Dünya Savaşı’nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır. Savaşın sonu Almanya açısından bir yıkım oldu. Mihver güçlerin savaşı kendi lehlerine döndürmeleri çabasında bir dönüm noktasıydı ve Doğu Cephesi'nde Alman zaferini olanaksız kıldı. Doğu Cephesi'ndeki Mihver kuvvetleri toplamının neredeyse dörtte biri bu muharebe sırasında kaybedilmiştir.

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