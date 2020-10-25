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Azerbaycan: Ermenistan çocuk asker kullanıyor

Ermenistan, Azerbaycan’a karşı çocuk askerleri kullanarak savaş suçu işlemeye başladı. 
Azerbaycan: Ermenistan çocuk asker kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerler kullandığını ve bu durumun uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. 

Haciyev, “Bu görüntü Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor. Araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu savaş suçu olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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