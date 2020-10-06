  • BIST 1.167
  • Altın 476,208
  • Dolar 7,7335
  • Euro 9,1147
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Azerbaycan-Ermenistan savaşında flaş gelişme

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında flaş gelişme

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PAŞİNYAN, TRUMPIN KAPISINDA BEKLEMYE BAŞLADI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi. Haberde, Paşinyan'ın Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi. Ermenistan Başbakanı'nın gazeteye anlattıklarına göre, O'Brien Paşinyan'ın endişelerini "duydu ve onayladı" ve Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi. Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca Paşinyan'ın "ABD'yi Ermenistan'ın tarafına çekme fırsatı" ortadan kayboldu.

ABD, RUSYA VE FRANSA'DAN ORTAK AÇIKLAMA

AGİT Minsk Grubu'nun eş bakanı olan üç ülke yeni bir açıklama yaptı. ABD, Rusya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan açıklamada, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son vermeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, "Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan etmesi istenen açıklamada, şu sözlere yer verildi: "Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine emanet edilen görevlerini tam olarak yerine getirmeye kararlıdır. Bu durumda, taraflarla ilişkilerini sağlam şekilde ilerletmeye devam edecekler ve her iki tarafça da iyi bilinen mevcut temel ilkeler ve ilgili uluslararası belgeler temelinde çözüm sürecini yeniden başlatmaya çağıracaklar."

BİR AÇIKLAMA DA BM'DEN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dağlık Karabağ'da uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınayarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi. Açıklamada, çatışmaların büyümesinden ve sivil nüfusun bulunduğu alanların hedef alınmasından duyduğu endişe dile getirdi. Taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde  sivillerin ve sivil altyapının korunması yükümlülüklerini hatırlatan Guterres, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini  kınadı ve Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu. Krize askeri yollarla çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, bölgesel ve uluslararası aktörlere taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmalara derhal son verme ve  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönülmesini sağlama çağrısı da yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patentli 'fanus kafe', sosyal mesafeyi gözetenlerin ilgisini çekti06 Ekim 2020 Salı 09:53
  • İzmir'de 2 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü 06 Ekim 2020 Salı 09:52
  • Adana merkezli 11 ilde swinger operasyonu: 35 gözaltı kararı06 Ekim 2020 Salı 09:51
  • PETKİM Klor Fabrikasında HCL tankında sızıntı: 3 yaralı06 Ekim 2020 Salı 09:50
  • Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti06 Ekim 2020 Salı 09:49
  • BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi06 Ekim 2020 Salı 09:36
  • Ankara'da FETÖ'ye darbe üstüne darbe06 Ekim 2020 Salı 09:34
  • Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı06 Ekim 2020 Salı 09:33
  • İstinaf Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu06 Ekim 2020 Salı 09:30
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor06 Ekim 2020 Salı 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti