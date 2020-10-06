Azerbaycan-Ermenistan savaşında flaş gelişme

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

PAŞİNYAN, TRUMPIN KAPISINDA BEKLEMYE BAŞLADI

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi. Haberde, Paşinyan'ın Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi. Ermenistan Başbakanı'nın gazeteye anlattıklarına göre, O'Brien Paşinyan'ın endişelerini "duydu ve onayladı" ve Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi. Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca Paşinyan'ın "ABD'yi Ermenistan'ın tarafına çekme fırsatı" ortadan kayboldu.

ABD, RUSYA VE FRANSA'DAN ORTAK AÇIKLAMA

AGİT Minsk Grubu'nun eş bakanı olan üç ülke yeni bir açıklama yaptı. ABD, Rusya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının imzasıyla yayımlanan açıklamada, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son vermeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların görülmemiş ve tehlikeli şekilde arttığı belirtilerek, "Bakanlar, hem çatışmaların yaşandığı temas hattı boyunca hem de Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu koşulsuz olarak vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bakü ve Erivan yönetimlerinden acilen ve koşulsuz şekilde ateşkes ilan etmesi istenen açıklamada, şu sözlere yer verildi: "Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, AGİT ve uluslararası toplum tarafından kendilerine emanet edilen görevlerini tam olarak yerine getirmeye kararlıdır. Bu durumda, taraflarla ilişkilerini sağlam şekilde ilerletmeye devam edecekler ve her iki tarafça da iyi bilinen mevcut temel ilkeler ve ilgili uluslararası belgeler temelinde çözüm sürecini yeniden başlatmaya çağıracaklar."

BİR AÇIKLAMA DA BM'DEN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dağlık Karabağ'da uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınayarak, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi. Açıklamada, çatışmaların büyümesinden ve sivil nüfusun bulunduğu alanların hedef alınmasından duyduğu endişe dile getirdi. Taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde sivillerin ve sivil altyapının korunması yükümlülüklerini hatırlatan Guterres, uluslararası toplumun çağrılarına rağmen çatışmaların devam etmesini kınadı ve Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu. Krize askeri yollarla çözüm bulunamayacağını belirten Guterres, bölgesel ve uluslararası aktörlere taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanarak çatışmalara derhal son verme ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları gözetiminde müzakerelere dönülmesini sağlama çağrısı da yaptı.