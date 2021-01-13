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Azerbaycan Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Tarakanov: Bu kardeş devlette kendimizi yabancı hissetmiyoruz

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile ikili kamp yapan Azerbaycan Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Tarakanov, Türkiye'de kendilerini yabancı gibi hissetmediklerini söyledi.
Azerbaycan Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Tarakanov: Bu kardeş devlette kendimizi yabancı hissetmiyoruz

Bir dönem Türkiye'de İstanbul Güreş İhtisas Kulübünde de görev yapan Rus teknik direktör Alexander Tarakanov yönetimindeki Azerbaycan Milli Takımı, Sarıyer'deki Mersinli Ahmet Tesisleri'nde ay-yıldızlı ekip ile ikili kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Türk Milli Takımı ile yaptıkları antrenmanlar, İstanbul'da konuk edilmeleri ve Tokyo Olimpiyatları'ndaki hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gelecekte iyi sonuçlar alabilmek için ay-yıldızlılarla çalıştıklarını aktaran Tarakanov, "Güçlü bir Türk Milli Takımı ile ikili kamp yapıyoruz. Bundan dolayı çok memnunuz. Türk Milli Takımı'nın çok iyi güreşçileri var. Onlarla çalıştığımız zaman eksiklerimizi ve yanlışlarımızı görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yabancılık hissetmediklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş devlet. Burada kardeş iki devletin milli takımları birlikte antrenman yapıyor. Bu kardeş devlette kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz. Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirinden ayırmak olmaz. Onlar da bizi yabancı gibi görmüyor. Hep birlikteyiz ve birbirimizden ayrı değiliz. El ele vererek iyi sonuç almak için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Güreş Federasyonuna teşekkür eden Rus teknik direktör, şunları kaydetti:

"Federasyonumuza minnettarlıklarımı bildirmek istiyorum. Bizim için iyi bir çalışma alanı oluşturuyorlar. Bize tüm imkanları sağladılar. Kardeş ülkede çalışmamıza destek oldular. Bundan sonraki Avrupa ve dünya şampiyonalarından önce Türkiye Milli Takımı ile birlikte çalışmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye Güreş Federasyonuna da bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz." 

Olimpiyatlarda hedef en az bir altın madalya
Alexander Tarakanov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en az bir altın madalya almak istediklerini söyledi.

Olimpiyatlarda grekoromen stilde 6 sıklette müsabakaların yapılacağına değinen Tarakanov, "Olimpiyatlarda mücadele edecek sporcuların hepsi madalya istiyor. Biz tüm sıkletlerde katılmak istiyoruz. Bir milli takımın 6 sıkletin tamamında katılması çok zor. Ancak tesadüfen olabilir. Önümüzdeki şampiyonalara katılacağız ve sporcularımızın durumuna bakacağız. Çok çalışacağız. Gönül ister ki tüm sıkletlerde katılalım ama bizim için önemli olan bir altın madalya almak. O altın madalyayı almak için çok çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Azerbaycan Milli Takımı Antrenörü Akif Aliyev ise "Hazırlık kampı için kardeş devlet Türkiye'deyiz. Burada kendimizi özgür hissediyoruz. Hem antrenörler hem de sporcular ile çok güzel bir ortam var. Çünkü biz aynı dili konuşuyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Türkiye Güreş Federasyonuna teşekkür ederim. Gelecekte de bu kampların devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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