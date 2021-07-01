Azerbaycan ile Türkiye turizmde de stratejik iş birliği adımları atıyor

Azerbaycan Turizm Ofisi Üst Yöneticisi Florian Sengstschmid, Türkiye ile savunma sanayisinde yapılan iş birliklerinin turizm alanında da beklendiğini belirterek, "Şu anda modellere ve temelde bu alanı nasıl artırabileceğimize bakıyoruz." dedi.

Sengstschmid, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkilerine ve bu alandaki fırsatlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünya genelinde salgın şartların hafiflemesiyle birlikte turizm sektörünün toparlanma sürecine girmesinin sürpriz olmadığını dile getiren Sengstschmid, turizmde hala büyük fırsatlar olduğunu söyledi.

Azerbaycan’da petrol dışı sektörün gelişmesinde tarım sektörüyle birlikte turizm sektörünün önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Sengstschmid, "2019 yılında 3,2 milyon turist Azerbaycan'a geldi. Ve pandemi ile birlikte bu neredeyse durma noktasına geldi. Yine de şimdi salgından yaklaşık bir buçuk yıl sonra, son zamanlarda Türkiye dahil 9 farklı ülkeye sınırlarımızı açtık. Giderek daha fazla insanın aşılanması küresel ölçekte önemli. Durum yalnızca açık sınırlarla ilgili olmadığı için, birçok ülke için geçerli olan güvenli seyahat protokollerini sağlamamız gerektiğine inanıyorum. Önümüzdeki iki yıl içinde daha önce olduğumuz yere geri dönebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycanlılar ve Türkler arasındaki ilişki gerçekten daha çok aile düzeyinde"

Florian Sengstschmid, Türkiye’nin turizm anlamında, Azerbaycan için çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Sizin de söylediğiniz gibi Azerbaycan ve Türkiye 'Bir millet iki devlet'. İki ülke arasındaki erişilebilirlik giderek daha iyi hale geliyor. Şimdilik Azerbaycanlılar ağırlıklı olarak Türkiye'ye güneş, kum ve alışveriş yapmak için seyahat ediyor. Bakü'den İzmir'e, Alanya'ya, Antalya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya daha birçok noktaya aktarmasız uçuşlarımız var. " dedi.

Türk ziyaretçilerin de Azerbaycan'da büyük ilgiyle karşılanacağını kaydeden Sengstschmid, "Azerbaycan Türklere aile fertleri, kardeşleri gibi davranıyor ve bu da turizmin ötesinde bir seviye. Azerbaycanlılar ve Türkler arasındaki ilişki gerçekten daha çok aile düzeyinde. Azerbaycan'a seyahat ettiğinizde bir Türk vatandaşı olarak bir Azerbaycanlının size evini, kalbini açtığını görürsünüz ve bir aile ferdi olarak kabul ederler." diye konuştu.

Savunma sanayisi gibi turizm sektörünün de iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir rol oynadığını belirten Sengstschmid, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı, Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile birlikte Şuşa’yı ziyaret etti. Ayrıca geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Kurulu başkanımız Türk bakanla görüştü. Yani ilişkiler çok güçlü. Ve gelecekte de Türkiye ile Azerbaycan arasında daha iyi bir erişilebilirlik ile daha da artacak. Geçen yıl pandemi sırasında bile tüm Azerbaycan Türkiye'ye gitti. Açıkçası bu yıl, Türkiye'de açılan daha birçok destinasyon var, yeni uçuşlar başladı. Bu yüzden ziyaretçi sayılarının kesinlikle arttığını düşünüyorum. Ayrıca yakın gelecekte Bakü'ye, Türkiye'den daha fazla ziyaretçi ağırlamayı umuyoruz."

"Türk ziyaretçiler Azerbaycan’da kendilerini kral gibi hissedecekler"

Azerbaycan Turizm Ofisi Üst Yöneticisi Sengstschmid, Azerbaycan’daki seyahat destinasyonlarının Türkiye’den gelen ziyaretçilerin ilgisini çekebileceğini dile getirdi.

Her iki ülkenin kendine göre güzellikleri bulunduğunu ifade eden Sengstschmid, "Türkiye’den gelenler kendilerini Azerbaycan da çok rahat hissedebilirler. Çünkü dil engeli yok, Azerbaycanlılar Türkleri çok seviyor. Bu yüzden Türk ziyaretçiler Azerbaycan’da kendilerini kral gibi hissedecekler. Aynı zamanda yeni bir yeri keşfetmek de güzel. Çünkü pek çok Türk Bakü hakkında fazla bir şey bilmiyor. Bakü çok Batılı bir şehir. Yani, büyük bir şehrin tüm avantajlarına sahip. Bu, Türk gezginler için iyi bir keşif olacak. Azerbaycan tarafında da bizim tarafımızda da bunu daha detaylı anlatmalıyız. Yani Türk ziyaretçiler Azerbaycan’da ne yapabilir ve aileleriyle ziyarette veya iş seyahatinde nereleri keşfedebilecekleri konusunda daha fazla şey anlatmalıyız. Dolayısıyla Türk ziyaretçileri Azerbaycan'ı keşfetmeye ikna edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sengstschmid, giderek daha fazla sayıda Türkiye’den iş insanının Azerbaycan’da ticaretle uğraşmaya başladığını de aktararak, "Karabağ'ın kurtarılmış topraklarında da giderek daha fazla Türk firmasının ticaretle uğraştığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda iş seyahati çok daha büyük olacak. Ama umudumuz, iş seyahati yapanların ailelerini de getirmeleridir. Şu an uçak biletlerinin fiyatları nispeten yüksek. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz. Ancak olumlu olan şu ki Türk vatandaşlarının seyahat etmek için pasaporta ihtiyacı yok, kimlik kartıyla gelebilirsiniz." dedi.

"Türkiye'de turizmde başarı için ne gerekiyorsa her şey var"

Florian Sengstschmid, Türkiye’nin turizm potansiyeline de değindi.

"Türkiye'nin geleceğini turizm anlamında çok parlak görüyorum çünkü Türkiye'de turizmde başarı için ne gerekiyorsa her şey var." diyen Sengstschmid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin büyük bir altyapısı var. Misafirperverlikte çok yüksek standartlara sahip. Şimdi de güvenlikte öyle. Pandemi sonrası seyahatlerde güvenli turizmin önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Türkiye, Rusya gibi büyük bir pazar ve şimdi açılması da çok önemli. Dolayısıyla tüm gelişmelerin turizm sektöründe toparlanma için olumlu sinyaller verdiğini düşünüyorum."

Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayinde olduğu gibi bir stratejik ortaklık ve iş birliğinin turizm sektöründe de gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Sengstschmid, şunları söyledi:

"Evet, kesinlikle bu yönde ilerliyoruz. Şu anda modellere ve temelde bu alanı nasıl artırabileceğimize bakıyoruz. Ve bu yıl sonuna kadar, turizm konusu üzerine bu iş birliklerinin nasıl uygulanacağına dair söylenecek daha fazla şey olacak. Türkiye Tanıtım Ajansı düzeyinde, bakanlık düzeyinde, acentelerimizle TÜRSAB düzeyinde meslektaşlarımız arasında mükemmel ilişkilerimiz var. İlişkiler anlamında faklı bir seviyedeyiz. Şimdi bunun önümüzdeki yıllarda nasıl geliştirilebileceğine dair bir paket hazırladık."