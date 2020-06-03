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Azerbaycan ile vizeleri kaldıran anlaşma onaylandı

Türkiye'nin Azerbaycan, KKTC ve Kosova ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Azerbaycan ile vizeleri kaldıran anlaşma onaylandı

Bakü'de 25 Şubat'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyetine Dair Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, her bir ülkenin vatandaşı diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek ve geçici olarak kalmak için kendi ülkelerinin ulusal mevzuatlarının imkan verdiği azami kalış süreleri saklı kalmak kaydıyla 90 gün süreyle vize alma yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Türkiye ile KKTC arasında iktisadi iş birliği
Resmi Gazete'de yayımlanan, 26 Mayıs imzalı 2020 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karara göre de KKTC 2020 Ekim sonuna kadar 2021 yılını kapsayan Ekonomik Program teklifi ve 2020 yılı sonuna kadar yapısal dönüşüm adımlarını ve reform eylemlerini içeren en az 3 yıllık bir plan hazırlayacak.

Türkiye ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe ve kredi yardımında bulunacak ve KKTC'ye ihtiyaç duyacağı alanlarda teknik yardım sağlayacak.

Ankara'da 11 Şubat'ta imzalanan Türkiye ile Kosova Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın "Menşeli Ürünler" Kavramının yöntemlerine ilişkin ek hakkındaki Resmi Gazete kararına göre ise Pan-Avrupa-Akdeniz tercihli menşe kurallarına dair Bölgesel Konvansiyonunun Lahika 1 ve Lahika 2'sinin ilgili hükümleri geçerli olacak.

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