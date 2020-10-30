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Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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