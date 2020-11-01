Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Grad" füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.
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