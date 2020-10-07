  • BIST 1.156
  • Altın 475,557
  • Dolar 7,8158
  • Euro 9,1909
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
» »

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 250 tank ve zırhlı aracını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Azerbaycan ordusu ilerlemesini sürdürerek bazı mevzileri Ermenistan güçlerinden temizledi.

Çok sayıda Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi, teçhizat ve silahları imha edildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti."

Cephe hattında çatışmalar sürüyor
Bu arada, Azerbaycan ordusu son birkaç günde elde edilen başarıları genişletmek için cephenin çeşitli yönlerinde savaş operasyonlarına devam etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını imha etti
Kovid-19 aşısının denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde başlandı
Kovid-19 aşısının denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde başlandı
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı
S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi iddiası
S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi iddiası
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Rus lider Putin, Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Son Eklenen Videolar
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Sultangazi'de kadınların 'temizlik' tartışması meydan kavgasına döndü
Sultangazi'de kadınların 'temizlik' tartışması meydan kavgasına döndü
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı
Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı
Arı kuşunu kurtarıp, eliyle su içirdi
Arı kuşunu kurtarıp, eliyle su içirdi
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti