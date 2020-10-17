  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 11 °C
»

Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor.
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'ın namert hareketleri Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak17 Ekim 2020 Cumartesi 09:51
  • Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor17 Ekim 2020 Cumartesi 09:50
  • Uykudayken füzeyle vurulan Gence kentinin sakinleri: Ermenistan sivillerden intikam alıyor17 Ekim 2020 Cumartesi 09:49
  • Edirnekapı metrobüs durağında yenileme çalışması17 Ekim 2020 Cumartesi 06:56
  • Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı17 Ekim 2020 Cumartesi 01:58
  • Ermenistan, Gence'de sivilleri füzeyle vurdu: 2’si çocuk 5 ölü, 35 yaralı17 Ekim 2020 Cumartesi 01:57
  • Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı16 Ekim 2020 Cuma 23:27
  • İzmir'de sahte içki bir can daha aldı16 Ekim 2020 Cuma 23:27
  • Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı16 Ekim 2020 Cuma 23:26
  • Başhekim Özçeker'den Markar Esayan açıklaması16 Ekim 2020 Cuma 22:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti