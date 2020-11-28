  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.
Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Kelbecer'e bayrak dikti

Ermenistan'ın 1993'te işgal ettiği Kelbecer iline 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin 25 Kasım'da boşalttığı Kelbecer'in görüntülerini yayımladı.

Kayıtlarda kentteki yapıların tahrip edildiği ve yakıldığı, çok sayıda ağacın ise kesildiği görülüyor.

Kent merkezindeki sağlam kalan binalardan birine gelen Azerbaycan askerleri, etrafı temizledi, binaya bayrak astı.

Şehre giren askerlerin komutanı, binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Kelbecer kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan, ateşkes gereği 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Azerbaycan'ın batısında, Ermenistan sınırında, Dağlık Karabağ'ın kuzey batısındaki Kelbecer, 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkü Ocaklarından fidan dikim seferberliği28 Kasım 2020 Cumartesi 09:34
  • Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek28 Kasım 2020 Cumartesi 09:31
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye, Avrupa-Akdeniz bölgesinin tam kalbinde yer almaktadır28 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • THY yeni hava kargo şirketi kuracak28 Kasım 2020 Cumartesi 09:30
  • Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:26
  • Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası28 Kasım 2020 Cumartesi 09:25
  • Mersin'de polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:22
  • Erzurum'da korkutan deprem28 Kasım 2020 Cumartesi 09:22
  • Sakarya'daki 'Palu ailesi' davası başladı28 Kasım 2020 Cumartesi 09:05
  • Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi28 Kasım 2020 Cumartesi 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti