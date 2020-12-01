  • BIST 1.293
  • Altın 455,292
  • Dolar 7,8927
  • Euro 9,4530
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 6 °C
» »

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti
Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, Laçın'da bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den dün de Laçın'dan çekilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Cezaevi önünde öldürülen taksici, ‘intikam cinayetine’ kurban gitmiş
Cezaevi önünde öldürülen taksici, ‘intikam cinayetine’ kurban gitmiş
MSB, son bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
MSB, son bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Park halindeki kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı çaldılar
Park halindeki kamyondan içinde 25 bin TL olan çantayı çaldılar
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Son Eklenen Videolar
Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?
Çankırı’dan sonra Ankara’dan da görüntülendi! UFO mu?
Çankırı'da UFO görüldü
Çankırı'da UFO görüldü
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Takla atan kamyonetten fırlayan sürücü evin çatısına uçtu 
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Otomobilde maskeye gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti