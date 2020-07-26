Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzilerini görüntülendi

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır kenti Tovuz’a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi.

Ermenistan'ın geçtiğimiz hafta Azerbaycan sınırına yakın Tovuz iline saldırısı sonucu 12 asker ve 1 sivilin şehit düşmesi üzerine Azerbaycan ordusu alarma geçti. Demirören Haber Ajansı Azerbaycan Ordusu’nun Tovuz sınırındaki mevzilerini görüntüledi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında... Mevzide görevli Kara Kuvvetleri Albayı Abdullah Gurbani sınırdaki son gelişmeleri ve Azerbaycan Ordusunun sınırdaki mücadelesini DHA'ya anlattı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Tovuz bölgesine saldırılar düzenleyerek Azerbaycan Ordusunun bölgelerine saldırı tehdidinde bulunduğunu belirten Gurbani, “Bu ilk saldırı değil. Onlar bundan 30 yıl önce bu topraklara saldırmak istedi ve bu bölgeleri kontrol altına almaya çalışmıştı. Hatta bizim Tovuz bölgesine yakın olan Kazak bölgesinde, 90’ıncı yılın nevruz bayramı arifesinde köyümüz düşman tarafından yakılmış, kent düşman işgaline maruz kalmıştı. Lakin buna bakmayarak, bu bölgenin gönüllüleri bir nefer olarak ayağa kalkmış ve bu toprağı canlarıyla, kanlarıyla korudular” diye konuştu.



“AZERBAYCAN DÜŞMANIN SALDIRISINA LAYIKIYLA KARŞILIK VERDİ”

Son zamanlarda dünyanın Azerbaycan’ın gerçeklerini görmeye ve Azerbaycan’ın haklı olduğunu fark etmeye başladığını ifade eden Albay Gurbani, “Bu sırada Ermeniler, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeni cephe açmak ve Karabağ münakaşasında dünyayı kendilerine inandırmak amacıyla buraya saldırdılar. Ama bilmiyorlar ki onların karşısında günden güne güçlenen Azerbaycan askeri, Azerbaycan Ordusu var. Azerbaycan askeri, düşmanın saldırısına layıkıyla karşılık verdi” dedi.

ALBAYDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Gurbani ayrıca Azerbaycan’ın yanında olan Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a defalarca teşekkür ederek, derin minnetlerini iletti. Albay Gurbani ayrıca cephe hattında Türk-Azeri dostluğu hakkında gözyaşlarıyla şiirler okuyarak “Var olsun Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Bir yürekte iki can, yaşasın Türkiye-Azerbaycan” ifadelerini kullandı.