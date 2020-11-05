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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor

Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiğini, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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