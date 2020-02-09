Azerbaycan sandığa gidiyor, oy verme işlemleri başladı

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Azerbaycan erken parlamento seçimleri çerçevesinde sandığa gidiyor. Sabah yerel saatle 08.00 itibariyle Azerbaycan vatandaşları oy kullanmak için seçim noktalarına akın etti.

Azerbaycan'da erken parlamento seçimleri sabah yerel saatle 08.00 itibariyle başladı. Azerbaycan parlamentosunda 125 koltuk için bin 317 aday yarışacak. Oy verme işlemeleri için 5 bin 573 seçim sandığı kuruldu.Oy verme bölgelerinden 4 tanesin tamamen Ermenistan işgali altında, 3 bölgenin de kısmen işgal altında olduğu toplamda 7 bölge bulunuyor. İşgal altındaki 7 bölge için de seçim noktaları kuruldu. Ancak bu seçim noktaları işgal bölgeleri dışında 4 oy sandığı şeklinde bulunuyor. 5 milyon 329 bin 461 kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. 9 Şubat 2020 Azerbaycan erken parlamento seçiminde 19 siyasi parti adaylarını belirledi ancak bin 317 adaydan yüzde 84'ü seçime bağımsız girdi.

Öte yandan, seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci de izliyor. Türkiye'nin YSK Başkanı Muharrem Akkaya da seçimleri Azerbaycan'da takip ediyor. Seçim yasakları 8 Şubat 2020 tarihinde yerel saatle 08.00 itibariyle başlamıştı. Bu yasaklar seçim işlemlerinin sona ermesiyle kalkacak.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Alivev'in kararının ardından Azerbaycan halkı için seçim süreci başladı. Seçimde farklı meslek grupları içerisinden adaylar parlamentoda yer almak için mücadele etmek için başvurdu. Önceki seçimlere göre, daha fazla genç aday oldu. Muhalif görüşlü ve bağımsız adaylar arasında da gençler çoğunlukta yer aldı.