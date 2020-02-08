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Azerbaycan sandık başına gidecek

Azerbaycan, yarın milletvekillerini seçmek için 6. kez sandık başına gidecek. Seçimlerde 125 sandalye için bin 315 aday yarışacak.
Azerbaycan sandık başına gidecek

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine seçim sürecine giren Azerbaycan'da yarın yapılacak seçimin ardından yeni parlamento şekillenecek.

Seçimde, 299'u kadın 1315 aday, Azerbaycan Milli Meclisi'ndeki 125 sandalye için yarışacak. Daha önceki parlamentoda yer alan milletvekillerinden 80'i de yeniden aday oldu.

19 SİYASİ PARTİ KATILIYOR

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçime 19 siyasi parti katılıyor. Fakat 1315 adayın yaklaşık yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak girmeyi tercih etti.

Bu seçim, daha öncekilere göre daha fazla gözlemcinin yer alacağı bir seçim olarak ön plana çıkıyor. Seçimi yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izleyecek.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) gibi uluslararası örgütlerin gözlemci heyetleri seçimi takip edecek. Azerbaycan'daki seçimi izleyecek heyetler arasında TBMM heyeti de var.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek.

2015'te yapılan bir önceki seçimde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi 125 sandalyeden 74'ünü kazanarak mecliste en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.

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