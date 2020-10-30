Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait ‘Smerç’ roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait ‘Smerç’ roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.