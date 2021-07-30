Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye destek: Uçaklar yola çıktı

Ukrayna ile Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek mesajları geldi. İki ülkenin liderleri Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle taziyelerini iletti. Ukrayna'nın Türkiye'ye yangın uçağı göndereceği açıklanırken, uçakların yola çıktığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle Türk halkının yanında olduklarını söylemiş, yangın uçaklarının yardım için Türkiye'ye gönderileceğini ifade etmişti

"DOSTUM ERDOĞAN'A TAZİYELERİMİ İLETTİM"

Ukrayna'nın, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı göndereceğini kaydeden Zelenskiy, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yangınlar nedeniyle samimi taziyelerimi ilettim. Yangınla mücadele uçağımız, yarın Türkiye'ye uçacak. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte duracak" demişti.

UÇAKLAR YOLA ÇIKTI

Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin ifade ettiği Devlet Acil Servisi’ne ait iki yangın söndürme AN-32P itfaiye uçağı Türkiye’ye uçtu.

Ukrayna Devlet Acil Servisi ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında Şubat 2020’de imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre, Türk itfaiyecilerine yardımcı olmak amacıyla, afet önleme ve acil durumlar ve bunların sonuçlarının tasfiyesi alanında, Ukrayna bir destek grubu ile iki An-32P yangın söndürme uçağı ekibi gönderdi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yayınlanan mesajda “Şu anda toplam yangın alanı 1.500 hektardan fazla. Yangınlar sonucunda 4 kişi öldü, 183 kişi yaralandı, 58 kişi hastaneye kaldırıldı, 100’den fazla özel ev ve yapı hasar gördü. Çalışmalarda 36 noktada orman yangını kontrol altına alınırken, 20 noktada devam etmektedir. ” denildi.

ALİYEV'DEN DESTEK MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, Kardeş Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan şiddetli orman yangınları ve sonuçları bizi derinden üzmüştür. Sizin liderliğinizle hükümetinizin attığı kararlı adımlar sayesinde, azimli ve mücadeleci Türk halkının bu felaketi kısa sürede atlatacağından eminim. Azerbaycan hükümeti ve halkı, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türk halkı ile dayanışma içindedir ve onun yanındadır.

Şahsım ve Azerbaycan halkı adına, yangınlarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin!"

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE YARDIM GÖNDERİLECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev tarafından yapılan açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, orman yangınlarını söndürmek ve yayılmasını önlemek için Azerbaycan'dan yardım ekiplerinin Türkiye'ye gönderileceği bildirildi.