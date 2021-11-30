Azerbaycan'da helikopter kazası: Şehit ve yaralılar var

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopter kaza yaptı.
Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.
14 ŞEHİT 4 YARALI
Açıklamada helikopter mürettebatından çoğu yüksek rütbeli 14 subay şehit oldu.4 subay yaralı olduğu kaydedildi.
Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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