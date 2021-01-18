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Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Türkiye gibi Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan'da, Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev'in aşı yaptırmasıyla sürece start verildi.
Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama süreci başladı.

Türkiye gibi Sinovac aşısını tercih eden Azerbaycan'da, Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev'in aşı yaptırmasıyla sürece start verildi.

Şireliyev'in yanı sıra Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı Başkanı Zaur Aliyev ile Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı da aşı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Şireliyev, basın mensuplarına, uzmanların araştırmaları sonucu en iyi aşının Sinovac olduğu kanısına vardıklarını söyledi.

Şireliyev, "Bu aşı birkaç ülkede klinik testlerden geçti. Kardeş Türkiye de bu aşıyı kullanıyor. Yeteri kadar etkili bir aşıdır." dedi.

Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı Başkanı Aliyev ise Azerbaycan'ın aşılama sürecine başlayan ilk ülkelerden olduğunu belirtti.

Mevcut aşılar arasında en tehlikesiz olanını tercih ettiklerini bildiren Aliyev, "Aşılanmanın kısa sürede etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Salgına son veren ilk ülkelerden biri olacağız." diye konuştu.

Ülkenin yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor
Azerbaycan'a aşamalı olarak 4 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ülkede daha sonra yine aşı alınarak nüfusun yüzde 40'ının aşılanması hedefleniyor.

Aşılamanın iki aşamada yapılması planlanan Azerbaycan'da, ilk olarak sağlık çalışanlarına, 65 yaş üstü kişilere ve salgınla mücadele faaliyetlerinde yer alan güvenlik güçlerine aşı yapılacak.

Sonraki aşamada solunum sistemi, hemodiyaliz, şeker hastalığı, obezite gibi kronik hastalıkları bulunan kişiler, 50 yaş üstü vatandaşlar, eğitim, toplu taşıma, iletişim ve bankacılık sektörü çalışanları aşılanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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