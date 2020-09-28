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Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, ülkede ilan edilen "savaş hali"nin başkent Bakü dahil 19 il ve ilçede uygulanacağını bildirdi.
Azerbaycan'da 'savaş hali' ilan edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "savaş hali"nin 28 Eylül saat 00.00'da başlayacağını, Bakü, Gence, Sumqayıt, Yevlah, Mingeçevir, Naftalan illeriyle Abşeron, Cebrail, Fuzuli, Beyleqan, Ağdam, Terter, Göygöl, Daşkesen, Gedebey, Tovuz, Şemkir, Qazah ve Ağstafa ilçelerinde geçerli olacağını belirtti.

"Savaş hali" döneminde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkışlar izne tabi olacak. 

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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