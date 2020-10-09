  • BIST 1.156
  • Altın 488,506
  • Dolar 7,9101
  • Euro 9,3257
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 22 °C
»

Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade ederek, saldırılarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Grigoryan’ın ağır yaralandığı açıklandı.
Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi. 

ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Ermenistan güçlerinin 5’inci Muhrip Alayı’nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI

Gündüz ve gece boyunca toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda aracın, topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan güçlerinin 49’uncu tank tugayına ait 6 T-72 tankı tam operasyonda ele geçirildiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak bekleniyor09 Ekim 2020 Cuma 10:13
  • Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış09 Ekim 2020 Cuma 09:42
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Ekim 2020 Cuma 09:39
  • Urla açıklarında çok sayıda sığınmacı yakalandı09 Ekim 2020 Cuma 09:33
  • Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de09 Ekim 2020 Cuma 09:20
  • Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşini bıçakladı09 Ekim 2020 Cuma 09:19
  • Çırağı palangaya astığı ileri sürülen 2 kardeşe 36'şar yıla kadar hapis istemi09 Ekim 2020 Cuma 09:18
  • TÜBİTAK personel alacak09 Ekim 2020 Cuma 09:04
  • Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de09 Ekim 2020 Cuma 09:02
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması09 Ekim 2020 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti