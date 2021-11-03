  • BIST 1.534,660
  • Altın 551,71
  • Dolar 9,6377
  • Euro 11,1658
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 10 °C
»

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Türkiye-Azerbaycan yatırımları iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecek

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yatırımlara dair, "Stratejik yatırımlar iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecektir. Yatırımlar aynı zamanda iki ülkenin teknoloji transfer etmesini de sağlayacak." dedi.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Türkiye-Azerbaycan yatırımları iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecek

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı değil, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

İstanbul'da Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla buluşan Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kan ve can kardeş olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin dostluk ve kardeşlik temeli üzerinden devam ettiğini söyledi.

Haydar Aliyev’in "Biz bir millet, iki devletiz" Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi, sevinci bizim derdimiz sevincimizdir." sözlerini hatırlatan Mammadov, "Türkiye ile 30 yıldır bağımsız bir devlet olarak ilişki içindeyiz. Türkiye ile kurduğumuz dostluk kesinlikle sözde değil özde bir dostluktur. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkileri hem dünya için hem de Türk devletleri için örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Mammadov, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarla birbirini ekonomik açıdan desteklediğini ve Azerbaycan'ın Türkiye'de 18 milyar 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini anlattı.

İki ülke arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı olmadığını ifade eden Mammadov, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlardır. Bu yatırımlar iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecektir. Yatırımlar aynı zamanda iki ülkenin teknoloji transfer etmesini de sağlayacaktır. Bugün Azerbaycan kurtardığı topraklarda artık yüzlerce kilometre yollar, tüneller ve akıllı köyler ve şehirler inşa ediyor. Bütün bunları Türk şirketleri yapıyor. Azerbaycan'ın harcayacağı her para Türkiye'ye gelmeli."

Mammadov, ekonomik kalkınma sağlanırken iki ülkenin eş zamanlı yatırımlar yapması ve birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının iki ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mammadov, petrol ve doğal gaz konusunda yapılan çalışmaların ve ortaklıkların iki ülkenin derin dostluğunun sonucu olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesinin "iki devlet bir millet" bilincini daha çok pekiştirdiğini, iki devleti ekonomik ilişkileri açısından da müttefik konumuna taşıdığını ifade eden Mammadov, "Hem siyasi hem askeri hem de ekonomik olarak bütün haline gelmiş bu iki devletin arasına girmek artık mümkün değil." dedi.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları Birliği'nin (TAİB) iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için önemli bir görev üstlendiğini belirten Mammadov, Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının yatırımlar konusunda daha heyecanlı davranmaları ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Türkiye-Azerbaycan yatırımları iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecek03 Kasım 2021 Çarşamba 09:35
  • Adana'da şafak vakti tefeci operasyonu03 Kasım 2021 Çarşamba 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Kasım 2021 Çarşamba 09:22
  • Türkmen öğrenciler Ankara’da buluştu03 Kasım 2021 Çarşamba 00:09
  • Bakan Koca: Salgın okulların kapanma nedeni olmayacak02 Kasım 2021 Salı 23:10
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 796 oldu02 Kasım 2021 Salı 22:20
  • Şırnak’ta vaka sayısında en düşük il olma sevinci02 Kasım 2021 Salı 21:22
  • Bakan Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarachi ile görüştü02 Kasım 2021 Salı 20:28
  • TBMM Başkanı Şentop, Yassıada mahkemeleri mağdurlarının yakınlarını kabul etti02 Kasım 2021 Salı 18:12
  • Filistin'in kaderini değiştiren Balfour Deklarasyonu 104 yaşında02 Kasım 2021 Salı 15:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti