Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Ukrayna’da anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17’nci yıl dönümünde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de anıldı.

Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçiliği’nin yanındaki Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, büyükelçilik personelleri ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Haydar Aliyev’in heykeline çiçek bırakılmasıyla başlayan törende, Aliyev anısına saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi Güldere, bundan bir ay önce Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde Türk dünyasının ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü birlikte hizmete aldıklarını hatırlatarak, “Atatürk’e saygılarımızı sunmuştuk. Bugün ise Türk dünyasının bir başka büyük lideri Haydar Aliyev'i ölüm yıl dönümünde anmak için bir aradayız” dedi. Bakü’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun kumandanlarıyla beraber tek yumruk olduklarını belirten Güldere, “Bizim el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi herkese gösterdiler, dünkü merasimdeki o tablo (Haydar Aliyev) onun da ruhunu şad etti. Buna gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahundova ise Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın mimarı ve kurucusu olduğunu ve bugünkü Azerbaycan'ı miras bıraktığını belirtti. Ahundova, Erdoğan'ın Bakü'de bulunmasıyla sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye dostluğunun tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.