  • BIST 1.371
  • Altın 463,110
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Ukrayna’da anıldı

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, ölümünün 17’nci yıl dönümünde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de anıldı.
Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev Ukrayna’da anıldı

Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçiliği’nin yanındaki Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen anma törenine, Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, büyükelçilik personelleri ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Haydar Aliyev’in heykeline çiçek bırakılmasıyla başlayan törende, Aliyev anısına saygı duruşunda bulunuldu. Büyükelçi Güldere, bundan bir ay önce Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nde Türk dünyasının ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü birlikte hizmete aldıklarını hatırlatarak, “Atatürk’e saygılarımızı sunmuştuk. Bugün ise Türk dünyasının bir başka büyük lideri Haydar Aliyev'i ölüm yıl dönümünde anmak için bir aradayız” dedi. Bakü’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun kumandanlarıyla beraber tek yumruk olduklarını belirten Güldere, “Bizim el ele verdiğimizde neler yapabileceğimizi herkese gösterdiler, dünkü merasimdeki o tablo (Haydar Aliyev) onun da ruhunu şad etti. Buna gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ahundova ise Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın mimarı ve kurucusu olduğunu ve bugünkü Azerbaycan'ı miras bıraktığını belirtti. Ahundova, Erdoğan'ın Bakü'de bulunmasıyla sarsılmaz Azerbaycan-Türkiye dostluğunun tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: Aşı ile bu hastalıktan kurtulacağımıza inanıyoruz11 Aralık 2020 Cuma 20:29
  • Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan konutlar için kura çekildi11 Aralık 2020 Cuma 19:32
  • Ankara'da tartıştığı kadını öldürüp, intihar etti11 Aralık 2020 Cuma 18:37
  • Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Gökbey'e entegrasyon için gün sayıyor11 Aralık 2020 Cuma 16:27
  • Bursa'da tarihi Ulu Cami ve çarşıların çevresindeki eski yapıların yıkımı sürüyor11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 16:26
  • Sözcü Çelik'ten AB ilişileri açıklaması11 Aralık 2020 Cuma 15:59
  • Kadınların ekmek pişirmek için bir araya gelmesiyle virüsün yaydığı mahalleye karantina11 Aralık 2020 Cuma 15:58
  • Karnındaki bebeğini kaybeden koronavirüs hastası Özge de kurtarılamadı11 Aralık 2020 Cuma 15:57
  • Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti