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Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği 'topraklarını kurtarma' sözünü tuttu

Azerbaycan'ın, Ermeni işgali altındaki bölgeleri kurtardığı savaşta ağır yaralanarak şehit düşen Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiği sözü tuttu.
Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği 'topraklarını kurtarma' sözünü tuttu

Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nda başarılı olduğu için ödül aldığı Akar'a "Topraklarımızı kurtaracağız" sözü veren Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül-10 Kasım'da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Eğitim Merkezinin Haydar Aliyev Okuma Salonu'nda bir fotoğraf sergisinin de açılışını gerçekleştirmişti.

"Azerbaycan-Türkiye kardeşliği ebedidir" isimli fotoğraf sergisinde, iki ülke arasında dostluğun yanı sıra "Tek Vatan Harekatı"nın planlaması, icrası, hazırlık safhalarından görüntüler, diplomatik girişimler ve bunlara ilişkin resimler de yer alırken, iki bakan, sergi hakkında bilgi almıştı. Sergide Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan'a daha önceki ziyaretleri sırasında çekilen bir fotoğraf ise dikkati çekmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilisi Albay Abdulla Gurbani, hem Akar'ı duygulandıran o fotoğrafı hem de fotoğrafın kahramanı şehit Üsteğmen Memiyev'in hikayesini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Gurbani, 13 Ağustos 2020'de düzenlenen tatbikatın sonunda Akar'ın, ödül takdim ettiği bazı askerlerle sohbet ettiğini ve fotoğraf çektirdiğini söyledi. Ödül alan askerler arasında Üsteğmen Memiyev'in de bulunduğunu bildiren Gurbani, Akar'ın askerlere "Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız." şeklinde hitap ettiğini belirtti.

Gurbani, Memiyev'in de Akar'a, "Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz." şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Üsteğmen Memiyev'in Gubadlı ilinin yerleşim birimlerinin kurtarılması için yapılan operasyon öncesinde Akar'la çektirdiği fotoğrafı silah arkadaşlarına gösterdiğini söyleyen Gurbani, Memiyev'in "Bu, kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Hulusi Akar'dır. Akar bana tatbikat sonrasında ödül vermişti ve bana tatbikatta öğrendiklerimizi savaş alanında kanıtlamamız gerektiğini söylemişti. Ben de size güvenerek Akar'a söz verdim. Söz verdim ki biz düşmanı yenerek topraklarımızı kurtaracağız. 30 yıllık hasrete son vereceğiz." dediğini aktardı.

Gurbani, Memiyev ve silah arkadaşlarının gerçekten de sözlerini tutarak Gubadlı'nın birçok köyünü işgalden kurtardıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef savaş ve zafer kayıpsız olmuyor. O çatışmalarda Memiyev ağır yaralandı. Son anında tebessüm ederek 'Ben artık amacıma ulaştım. Ben kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun.' dedi ve şehit oldu."

Gurbani, Memiyev'in silah arkadaşlarının, onun ve diğer şehitlerin intikamını aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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